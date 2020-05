An der berühmten Rakotz-Brücke beginnen am Dienstag die Arbeiten am Brückenbogen und an der linken Seite, der südliche, rechte Teil ist bereits fertig. Dann folgen noch die Brückenkammern und dann wird abgerüstet. Dann folgen noch die Fundamentierungen und dann sind wir fertig.

Dietmar Noack Bürgermeister Gablenz