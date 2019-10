Ausgebüxte Kühe haben bis in den späten Montagabend hinein für Chaos in Görlitz gesorgt. Bundespolizei, Polizei und Feuerwehr hatten Mühe, die Rinder einzufangen. Sie hatten das Weite gesucht und waren in verschiedene Richtungen unterwegs. Eine Kuh erwies sich als besonders störrisch. Vorübergehend mussten nach Berichten eines Reporters Bahnstrecken und der Görlitzer Bahnhof stillgelegt werden, weil das Tiere in die Nähe der Gleise gelaufen war. Sie machte sich auf den Weg in Richtung Innenstadt und scheuchte Pferde auf, die ebenfalls eingefangen werden mussten. Auch ein hinzugerufener Tierarzt konnte das Rind nicht beruhigen. Es rannte weiter Richtung Ludwigsdorf, durch die Neiße nach Polen. Bilanz am Abend: Drei Kühe wurden eingefangen, eine eingeschläfert. Sie gehörten den Angaben zufolge einem Landwirt aus Markersdorf. Menschen wurden nicht verletzt. Fotos zeigen aber, dass mindestens ein Scheinwerfer eines Polizeiautos zu Bruch ging.