Kulturhauptstadt und AfD - wie passt das zusammen, Zittau?

In Zittau ist am Wahlsonntag das trinationale Theaterfestival JOS mit Gästen aus Polen, Tschechien, Slowenien und Italien zu Ende gegangen. Europa war im Dreiländereck zu Gast, schwärmt Schauspielintendantin Dorotty Szalma. Doch nach dem Theaterfestival endete der Wahlsonntag am späten Abend für die gebürtige Ungarin bitter. "Es ist eine Katastrophe. In Zittau hätte ich nie erwartet, dass es sowas gibt", kommentiert sie das Wahlergebnis.