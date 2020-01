Der Präsident der Kulturstiftung Sachsen und langjähriger Bürgermeister von Görlitz Ulf Großmann ist tot. Er starb am Dienstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren. Der gebürtige Dresdner war 18 Jahre lang als Dezernent und Bürgermeister, vor allem für Bildung und Kultur, im Görlitzer Rathaus tätig. 1998 war er auch einige Monate als Oberbürgermeister von Görlitz tätig. Großmann war außerdem Vorsitzender des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages und Mitglied des Sächsischen Kultursenats. Seit 2011 amtierte er als Präsident der Kulturstiftung Sachsen.

Ulf Großmann (li) gratuliert 2006 Bochums Kulturdezernent zur Wahl Essens zur Europäischen Kulturhauptstadt 2010. Auch Görlitz hatte sich um den Titel beworben. Bildrechte: dpa

Man verliere mit Ulf Großmann eine herausragende Persönlichkeit, die Görlitz sowohl nach innen als auch nach außen geprägt habe, so Oberbürgermeister Octavian Ursu. Durch sein umfassendes Wirken in den verschiedenen Gremien habe er sich sehr für das Wohl der Görlitzer eingesetzt. In die Amtszeit von Großmann als Bürgermeister für Kultur und Soziales fiel auch die Bewerbung von Görlitz als Europäische Kulturhauptstadt 2010. Damals unterlag Görlitz jedoch Essen.