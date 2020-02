Als Betreiber der Görlitzer Stadthalle ist ein Tochterunternehmen der Stadt im Gespräch: die Kulturservicegesellschaft mbH. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Seit ihrer Schließung vor 16 Jahren sorgt die Stadthalle in Görlitz für kontroverse Diskussionen. Erst erhitzten sich die Gemüter wegen der aufwendigen Sanierung des Jugendstilgebäudes. Und auch jetzt, wo es um die Frage geht, wer die Stadthalle nach der Sanierung in vier Jahren betreiben soll, können sich die Stadträte nur schwer einigen. Am Donnerstag störten sich einige Stadträte am ersten Satz einer Beschlussvorlage. Wörtlich hieß es: "Der Stadtrat beschließt, die Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH (GKSG) mit der Betreibung der Stadthalle zu beauftragen [...]."

Die Stadthalle sorgt für Diskussionen im Görlitzer Stadtrat. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Damit hätten die Stadträte Nägel mit Köpfen machen und der kommunalen Tochtergesellschaft die Stadthalle überlassen können. Doch nicht alle Stadträte trauen den relativ jungen Kulturmanagern zu, künftig die Stadthalle zu bewirtschaften. Die Kulturservicegesellschaft mbH trägt sich nicht und muss jedes Jahr von der Stadt mit einem vierstelligen Betrag bezuschusst werden. Dabei sollten mit der Auflösung des Kulturamtes und der Gründung dieser Gesellschaft u.a. Personalkosten gespart werden.

Vom Altstadtfest bis zum Europäischen Kulturforum

Bislang war die Kulturservicegesellschaft in erster Linie für die Festlichkeiten an in der Neißestadt zuständig. Sie organisiert seit Jahren das Altstadtfest und den Schlesischen Christkindelmarkt. Später kam der Schlesische Tippelmarkt dazu, als der Förderverein aus Altersgründen die Organisation nicht mehr leisten konnte.

Noch ist unklar ist, wer das sanierte Haus in vier Jahren bewirtschaften soll. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Doch aus dem Organisationsteam für Volksfeste soll nunmehr eine städtische Betreibergesellschaft werden. Wenn Ende November die millionenteure Sanierung der Neuen Synagoge abgeschlossen ist, hat der Kulturservice den Auftrag, daraus ein Europäisches Kulturforum zu entwickeln.



Mit dem Europäischen Kulturforum in der Neuen Synagoge entsteht in Görlitz ein weiterer Veranstaltungsraum, der ähnliche Möglichkeiten bietet, wie einst der kleine Saal in Görlitzer Stadthalle.

Auch deshalb wollen einige Stadträte erst einmal schauen, wie die Kulturservicegesellschaft mit der Neuen Synagoge klarkommt.

Kein Beschluss sondern Willensbekundung

Nach langer Diskussion wurde am Abend Stadtratsvorlage geändert. Aus einer Beschlussvorlage wurde eine Willensbekundung: "Der Stadtrat beabsichtigt die Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH (GKSG) mit dem Betreiben der Stadthalle zu beauftragen [...]."

Damit hat sich der Stadtrat ein Hintertürchen offengelassen. Allerdings wurden gleichzeitig Oberbürgermeister Oktavian Ursu und die Kulturservicegesellschaft beauftragt, Aufgaben und Zielvorgaben einer künftigen Betreibergesellschaft zu formulieren und bereits im April dem Stadtrat vorzulegen. Ursu sicherte zuvor den Stadträten zu, dass der Kulturservice diese Arbeiten der Stadt nicht in Rechnung stellen werde. Erst dann wurde die nunmehr geänderte Beschlussvorlage als Willensbekundung mit nur zwei Enthaltungen beschlossen.

Es fehlen Alternativen

Die Stadthalle wurde vor 16 Jahren vom Stadtrat aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Auch wenn das Jugendstilgebäude wie geplant in vier Jahren wieder eröffnet wird, geht die Stadt davon aus, dass die Stadthalle ein Zuschussbetrieb bleiben wird. Keiner kann derzeit sagen, wie hoch dieser Zuschuss ausfallen wird. Kulturbürgermeister Michael Wieler spekulierte mit 200.000 Euro pro Jahr. Vergleichbare Veranstaltungshallen Gießen oder Unna erhalten städtische Hilfen ab 600.000 Euro im Jahr.

Zudem hat die Stadtrat derzeit keine Alternativen mehr. In den vergangenen Jahren warfen mehrere potenzielle Investoren und Betreiber das Handtuch. Noch ist der Sanierungsbedarf an der Stadthalle hoch, wie hier bei der baufälligen Brücke am Haupteingang. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Das Problem ist die Stadthalle

Die Größe der Stadthalle ist nach Ansicht von Veranstaltungsmanagern eine Herausforderung.

In vier Jahren soll der Löwe wieder die Stadthallenbesucher am Eingang begrüßen. Jetzt wartet der Löwe auf seine Sanierung. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Ein Kulturmanager, der Veranstaltungshallen in ganz Europa bespielt, erklärte in Leipzig am Rand eines Konzertes kurz und knapp: "Die Görlitzer Stadthalle ist mit ihren 1.500 Plätzen zu klein für große Produktionen und zu groß für kleine Produktionen. Deshalb wird es schwer sein, hier wirtschaftlich zu arbeiten."



Der Stadt Görlitz stehen also künftig noch schwere Entscheidungen bevor. Aber die Görlitzer Stadthalle ist ein traditionsreiches Haus. Die weltweit einzige Konzertorgel aus der Zeit des Jugendstils befindet sich auf der Bühne. Namhafte Orchester und Künstler von Weltruf, wie Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern, begeisterten einst das Publikum.

Und vom Faschingstrubel im knackevollen Haus während der drei tollen Tage schwärmen noch heute viele Oberlausitzer.