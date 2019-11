Der Tross aus mehr als 50 Radfahrern macht auf dem Gehweg an der Hauptstraße Halt. Autos brausen vorbei. In der Bushaltestelle gegenüber sitzt reglos ein Paar. Die Oberkörper sind in ein und dieselbe Jacke gezwängt. Auch die Köpfe stecken darunter. Dann werfen die Gestalten die Beine übereinander. Die Hände, die aus den Jackenärmeln hervorlugen, befühlen den Körper, sacht streichelnd, bis sich ein Kopf aus der Jacke emporschiebt. Langsam stellt sich die Gestalt auf.



Wie eine bucklige vierbeinige Echse bewegt sich das Duo vorwärts. Die Kinder, die an der Haltestelle auf den Bus warten, kichern. Irgendwann steht das Künstlerduo mit ausgebreiteten Armen lautlos kreischend am Straßenrand. Da fährt der Linienbus ins Bild. Die Zuschauer auf der anderen Straßenseite applaudieren und lassen die Klingeln an ihren Fahrrädern schellen.

Mit der Kunst aufs Land

"Begegnung" heißt die Station und "Fremd" die Darbietung, die die Berliner Tänzer Anne Poncet und Josep Caballero Garcia an diesem ungewöhnlichen Ort zeigen. Die Aktion ist Teil eines Fahrrad-Kunst-Parcours. Der Dresdner Künstler Helge-Björn Meyer hat ihn erdacht und mit der Idee einen Wettbewerb der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gewonnen. Ziel des Programmes "180 Ideen für Sachsen" ist, Kunst und Kultur zu den Menschen in den ländlichen Regionen zu bringen.



Für Helge-Björn Meyer war schnell klar, dass er mit seinem Wettbewerbsbeitrag Kunst an private, halböffentliche Räume eines Ortes bringen möchte. "Weil es interessant ist, zu sehen, wie andere leben und einen anderen Blick auf den Ort zu bekommen. Wenn eine künstlerische Intervention im Ort läuft, wenn ich Kunst in einem anderen Raum erlebe, wenn ich mich verhalten soll, lebe ich dann vielleicht auch ganz anders in dem Ort, habe andere Blickwinkel, tausche mich ganz anders aus", sagt Meyer.

Begegnung mit einem gutmütigen Ungeheuer

Eine große Wiese im Ort bildet eine weitere Bühne. Familien mit Kindern, Jugendliche und Senioren blicken erwartungsvoll Richtung Waldrand. Von dort nähert sich ein haariges Wesen. Scheu bewegt es sich auf die Beobachter zu. Die laufen der Gestalt entgegen, umringen sie schließlich und versuchen zu ergründen, wer hinter dem Ungetüm steckt. Zwei, drei Mal fährt aus dem Wesen gleich einem Rüssel ein langer Hals heraus. Ein Kind streckt vorsichtig die Hand entgegen. Ein Hund sucht verschreckt das Weite. Und auch das Ungeheuer ist wenige Augenblicke später wieder auf und davon.



Dass die Zuschauenden selbst zu Akteuren werden, hatte sich Initiator Helge-Björn Meyer erhofft. "Das war die Grundintention, dass sich die Leute, wie auch immer verhalten. Man kann weggehen oder mit den Augen rollen, wie auch immer. Das ist eine Einladung, sich damit auseinanderzusetzen. Wo haben wir das denn heute noch, dass Leute zusammenkommen, um sich über Themen auszutauschen oder überhaupt Themen gemeinsam erleben", erklärt Meyer.

Von anfänglicher Skepsis zum Türöffner – das Dorf lässt sich begeistern

In Oderwitz traf Meyer mit seinem Vorhaben zunächst auf "freundliche Skepsis". So drückt es der Künstler aus. Im Gemeindeamt bekäme sie immer wieder mal kühne Ideen vorgeschlagen, die sich später als Luftnummer erweisen, berichtet Bürgermeisterin Adelheid Engel. Doch das Konzept, dass sie von Meyer zu lesen bekam, fanden sie wie auch ihre Mitarbeiter gut. Dass das Projekt letzlich recht kurzfristig umgesetzt werden konnte, ist dann auch ein Stück weit deren Verdienst.

"Wir hatten mit der Bürgermeisterin Frau Engel einen wunderbaren Türöffner", berichtet Helge-Björn Meyer. Die Gemeindeverwaltung habe Vereine und Privatpersonen angesprochen und diese überzeugt sich einzubringen, die Häuser und Höfe zu öffnen. Nur etwas mehr als einen Monat war Zeit den Kunstparcours auf die Beine zu stellen. "In der Regel braucht man für so ein Projekt eine viel längere Zeit, weil man Kontakte aufbauen muss. Das war jetzt hier wie ein Überfall. Aber alle haben irgendwie mitgezogen und das fand ich toll", erzählt der Künstler, der ähnliche Aktionen so auch schon in Athen und Beirut veranstaltet hat.

Bunte Malerei im Partyraum

Dieter Nowak, gehört zu denen, die ihre Hof für die Kunstaktion öffneten. Der 67-Jährige steht am Samstagnachmittag freudestrahlend vor seinem Dreiseithof und winkt die Radfahrer in den ehemaligen Kuhstall. Wo die Familie sonst Geburtstage und Karneval feiert, animiert die Leipziger Künstlerin Britta Schulze die Gäste ein "Wortbild" entstehen zu lassen. Bald pinseln Jung und Alt in bunten Farben ihre Assoziationen zum Thema "Heimat" auf lange Papierbahnen.

"Wir haben nicht gewusst, wie das abläuft. Wir waren sehr überrascht, wie viele Leute gekommen sind und was die Künstlerin da mit ihnen angestellt hat", sagt Dieter Nowak. "Das war einwandfrei." Anfangs war ihm nicht ganz wohl dabei, den Hof dafür hergegeben zu haben. "Ich hatte vorneweg direkt ein bisschen Herzklopfen", gesteht der Agrartechniker im Ruhestand. "Ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen. So etwas hatten wir hier ja noch nicht." Als ihm das Projekt dann in einer Gemeindeversammlung vorgestellt wurde, war es ihm dann schon etwas klarer. "Da hab ich gesagt: Das geht. Das kriegen wir hin." Jetzt ist Nowak froh zum Gelingen beigetragen zu haben.

Ein Impuls für gemeinsame Aktionen im Ort