Die Züge der Länderbahn fahren von Mittwoch wieder bis ins polnische Zgorzelec. Wegen der Corona-Beschränkungen waren die internationalen Verbindung in den vergangenen Monaten gestrichen und die Züge endeten und begannen in Görlitz. Der Sprecher der Länderbahn, Jörg Puchmüller, sagte MDR SACHSEN, zunächst seien sieben tägliche Verbindungen zwischen Dresden und Zgorzelec geplant. Dort bestehe Anschluss von und nach Breslau sowie Hirschberg und Grünberg, hieß es.

Die Deutsche Bahn bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass ab Mittwoch auch der Eurocity "Hungaria" (Budapest - Dresden - Hamburg) wieder verkehre. Damit besteht zwischen Prag und Dresden wieder ein Zweistunden-Takt. Der Zug wird überlicherweise von der Ungarischen Staatsbahn gestellt. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin schränkte allerdings ein: "Wegen einer Störung an der Infrastruktur auf der Hauptstrecke in Ungarn fahren die Züge, nach uns vorliegenden Informationen nur von/bis Nové Zámky". Das ist eine Stadt in Südslowakei an der ungarischen Grenze. Reisende von und nach Budapest müssen vorerst umsteigen.