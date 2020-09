Am 1. September beginnt traditionell für viele junge Menschen die Lehre - so auch für Bernd Skrzypczak vor 60 Jahren. Das Besondere: Der Görlitzer ist auch immer noch in seinem einstigen Lehrbetrieb tätig und feiert heute sein 60. Firmenjubiläum in der Landskron-Brauerei. Aus dem Lehrling wurde schließlich ein Braumeister und der gibt unaufhörlich sein Wissen an die Auszubildenden weiter.