Stundenlange Sperrung der A4 bei Kodersdorf nach Unfall

Die A4 in Richtung Dresden war am Mittwochabend zwischen Kodersdorf und dem Tunnel Königshainer Berge für rund sechs Stunden gesperrt. Ein Lkw hatte sich gegen 18 Uhr kurz nach der Auffahrt Kodersdorf auf der Autobahn quer gestellt. Das Fahrerhaus verkeilte sich in der Mittelleitplanke.