Am Ortsrand von Mühlrose hat der Energiekonzern Leag mit dem Abriss von zwei Häusern begonnen. Die betreffenden Grundstücke befinden im Eigentum des Konzerns. Zunächst werden dort die Gebäude entkernt. Der Abriss soll in einem Monat abgeschlossen sein, teilte Leag-Sprecherin Kathi Gerstner mit. Grundlage für die Maßnahme sei der rechtskräftig geschlossene Umsiedlungsvertrag von Mühlrose. Für rund 200 Einwohner werden in der Nachbargemeinde Schleife derzeit Baugrundstücke erschlossen.

Nicht alle Einwohner von Mühlrose sind mit der Umsiedlung einverstanden. Bildrechte: xcitepress

Braunkohlegegner werden indes gegen den beginnenden Abriss aktiv. Das Bündnis "Alle Dörfer bleiben" ist überzeugt, dass die Kohle unter Mühlrose nicht mehr gebraucht werde, nachdem Deutschland den Kohleausstieg beschlossen hat. Das bekräftige ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Auftrag gegebenes Gutachten. So gibt es nach Berechnungen der Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) mit dem beschlossenen Kohleausstieg in all seinen Szenarien deutlich weniger Bedarf an zu fördernder Kohle als in der Leag-Planung bisher angesetzt.