In Schwarze Pumpe hat der Lausitzer Energiekonzern Leag am Donnerstag die letzten Ausrüstungen für den künftigen Batteriegroßspeicher anliefern lassen. Mit dem Stromspeicher soll das Braunkohlekraftwerk flexibler auf die Stromnachfrage im Hochspannungsnetz reagieren können. Braunkohlestrom wird künftig in Tausenden Speichermodulen sozusagen zwischengeparkt, immer wenn ausreichend Solar- und Windstrom im Netz vorhanden ist.

Es sei ein Zeichen, dass auch die Leag grüne Energie fördere, so Leag-Oberbauleiter Sebastian Nousch. Außerdem stabilisiere man mit der Riesenbatterie das Netz. Ihre Speicherkapazitäten sind so groß, dass man mit ihr theoretisch einen Tag lang eine Kleinstadt mit Strom versorgen könnte. Der Energiekonzern Leag will die Anlage im Sommer in Betrieb nehmen.