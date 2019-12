Nach dem Ende der Proteste von Klimaschützern arbeiten der Tagebau und das Kraftwerk Jänschwalde und das Kraftwerk Lippendorf wieder im normalen Betrieb. Das teilte der Betreiber Leag am Sonntag mit. Am Samstagmorgen waren hunderte Kohlegegner in die Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd und im Leipziger Revier gestürmt. Während die Arbeiten im Tagebau Welzow-Süd planmäßig ruhten, musste der Grubenbetrieb in Jänschwalde aus Sicherheitsgründen angehalten werden. Gleichzeitig besetzten Kohle-Gegner an mehreren Stellen Gleise der Kohleverbindungsbahn und schnitten so das Kraftwerk Jänschwalde vom Kohlenachschub ab.