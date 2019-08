In einer alten Fabrik in Zittau hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil das Gebäude völlig vermüllt gewesen war, informierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge, darunter waren auch Feuerwehrleute aus dem tschechischen Hrádek nad Nisou, brannte das Obergeschoss bereits großräumig. Das Gebäude ist bei dem Brand komplett zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Verletzte gebe es derzeit nicht. Wie lange die Löscharbeiten am Sonntag dauern werden, war am Vormittag noch unklar.