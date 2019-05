Auf der Bundesstraße 178n hat sich am Dienstag ein folgenschwerer Unfall ereignet. Laut Polizei befuhr der 44-jährige Lkw-Fahrer die Bundesstraße und wollte nach rechts in Richtung Oberseifersdorf abbiegen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und kippte auf die rechte Seite. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland bargen den Mann aus seinem Fahrzeug. Er schien zunächst unverletzt zu sein. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Der Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden.



Die Bergung des Lkw begann nach der Berufsverkehrszeit ab dem frühen Abend. Der ADAC-Truckservice musste zunächst die Ladung - nach ersten Informationen Hydraulikteile für LKW - bergen und in einen Ersatzwagen umfrachten. In den Nachtstunden wurde der Lkw dann geborgen. Die Bundesstraße 178n war die gesamte Nacht für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wurde über Wittgendorf und die B99 bzw. Mittelherwigsdorf und Oderwitz umgeleitet.