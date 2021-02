In Thiemendorf im Landkreis Görlitz ist ein Lkw verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Laster am frühen Dienstagmorgen von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Felsen auf und kam kurz vor einem Wohnhaus zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden belaufe sich nach Polizeiangaben auf rund 60.000 Euro.

Nach Reporterangaben wollte der der 39-jährige Fahrer den Stau auf der A4 umfahren. Aufgrund des Wintereinbruchs hatte es am Montag kilometerlange Staus auf der A4 in Richtung Dresden gegeben. Die Autobahn wurde teilweise gesperrt. Zahlreiche Lkw-Fahrer mussten in ihren Fahrzeugen übernachten.

Am Morgen setzte sich der Verkehr wieder in Bewegung. Ab Bautzen ist die A4 in Richtung Dresden wieder befahrbar. Staus gab es am Vormittag noch zwischen Kodersdorf und Bautzen, sagte ein Polizeisprecher MDR Sachsen. Es gebe zwar noch einige kleinere Straßen, die nicht passierbar sind. Ansonsten sei die Verkehrslage in der Oberlausitz aber im Vergleich zu gestern sehr viel entspannter.