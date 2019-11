Was die Polizisten im Audimax der Polizeihochschule Rothenburg am Donnerstag zu sehen bekommen, erfordert einen festen Magen. "Sie haben hoffentlich nicht zu gut gegessen", beginnt der Referent seinen Vortrag und blendet dann stark verweste Leichen ein, aus deren Körperöffnungen unzählige Fliegenlarven quellen. In der Vortragsreihe "Wissenschaft trifft Polizei" ist Marcus Schwarz vom rechtsmedizinischen Institut Leipzig zu Gast. Polizeisprecher Thomas Knauf stellt ihn als "Herr aller Fliegen" vor. Schwarz ist forensischer Entomologe. Er befasst sich mit Insekten auf Leichen.

Neben Marcus Schwarz gibt es deutschlandweit nur drei weitere Insektenforscher (Entomologen) an rechtsmedizinischen Instituten und zwei Kollegen beim Landeskriminalamt in Bayern. Diese Disziplin der Rechtsmedizin sei stark unterbesetzt und "unterforscht", stellt Schwarz fest. "Es wäre wünschenswert, wenn in jedem Bundesland mindestens ein Kollege dieser Fachrichtung sitzen würde und sich mit den Tötungsdelikten aus diesem Bundesland beschäftigt", sagt Marcus Schwarz. Doch solche Stellen müssten erst geschaffen werden. Wenn die Entomologen dann einmal da sind, steige die Nachfrage von Jahr zu Jahr immens. Das hat Schwarz in Leipzig beobachtet. Seit 2015 ist er dort am Institut für Rechtsmedizin angestellt. Seit 2017 gibt es die Stelle des forensischen Entomologen.

Mit Fliegenlarven Morde aufklären

"Der Entomologe kann im besten Fall die Leichenliegezeit auf wenige Stunden genau bestimmen", erklärt Schwarz seine Aufgabe. Ab einem bestimmten Leichenzustand könne das ein Mediziner durch die sicheren Todeszeichen nicht mehr. "Das ist eben der ganz große Vorteil, man hat eben keinen Schätzwert mehr, sondern man hat auf einmal einen wissenschaftlich exakten und belegbaren Liegezeitraum", betont der Wissenschaftler.

Marcus Schwarz skizziert das Objekt seines Interesses: eine Fliegenlarve. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Aus dem Verhalten, dem Wachstum und dem Fraßprozess der Tiere auf einer Leiche kann Schwarz außerdem feststellen, ob ein Leichnam umgelagert, die tote Person vergiftet oder vernachlässigt wurde. Anhand konkreter Fälle macht Schwarz den Polizisten deutlich, wie er dabei vorgeht und zeigt auf, wie Temperatur und Luftfeuchte am Fundort Ergebnisse beeinflussen.

Wochenlange Arbeit für eine nahtlose Tatrekonstruktion

Dazu präsentiert er einen seiner bislang herausforderndsten Fälle: die sogenannten Leipziger "Stückelmorde". Dabei hatten zwei Täter 2017 jeweils zwei Menschen umgebracht und zerstückelt. "Es gab eine riesige Spurenlage auch entomologischer Natur", berichtet Schwarz. Alle Spuren zu bearbeiten, verwertbare Aussagen herauszufiltern und die Gutachten zu verfassen, habe ihn mehrere Wochen in Beschlag genommen. Letzlich konnte er entscheidende Indizien liefern. "Hauptsächlich ging es bei der Verurteilung der Täter um den Zeitpunkt der Leichenverlagerung nach der Zerstückelung. Damit konnte man den Tatablauf nahtlos rekonstruieren", erzählt Schwarz.

Wie man Fliegen fängt

Unter der Überschrift "Wie man Fliegen fängt" erklärt Marcus Schwarz den Polizisten, wie sie ihn bei seiner Arbeit unterstützen können. Er erklärt, welche Art Fotos ihm weiterhelfen, worauf Polizisten alles achten und was sie sich notieren sollten, wie sie Insekten vom Tatort sammeln und transportieren. "Mir geht es darum, den Blick der jungen Kollegen zu sensibilisieren, die irgendwann mal in der Mordkommission ankommen, ihnen ein gewisses Handwerkszeug mitzugeben: was man machen kann, was man machen sollte und damit eine Grundlage für eine spätere sehr gute Zusammenarbeit zu legen."

Teamarbeit mit Polizei ist Thema in neuem Buch

Bei seinen Zuhörern kommen die Erläuterungen gut an. "An einem Leichenfundort geht einem so viel durch den Kopf. In so einem Moment dann auf so etwas zu achten, ist gut, da mal drauf hingewiesen zu werden, wie man so etwas zukünftig bearbeitet", sagt Polizist Peter Wagner. Auch seine Kollegin Ulrike Klemm ist begeistert: "Ich fand es vor allem fachlich und didaktisch unglaublich gut."

Anfang April 2020 will Marcus Schwarz ein Buch über seine Arbeit veröffentlichen. Darin hat er ein ganzes Kapitel der Zusammenarbeit mit der Polizei gewidmet. Bildrechte: Philipp Guelland/dapd

Quelle: MDR/mk