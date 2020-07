In Mittelherwigsdorf im Landkreis Görlitz hat die Polizei am Dienstagmorgen eine 17 Jahre alte mutmaßliche Unfallfahrerin und ihre 13 Jahre alte Beifahrerin gestellt. Die Minderjährige war laut Polizei am frühen Morgen mit einem Kleinwagen von der Hainewalder Straße abgekommen, auf einem Grundstück zum Stehen gekommen und mit ihrer Beifahrerin vom Unfallort geflohen. Am Auto und auf zwei Grundstücken entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.