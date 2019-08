Bei einem Brand in der Hugo-Keller-Straße in Görlitz ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses um kurz nach 19 Uhr aus. Obwohl die Feuerwehr schnell zur Stelle war und den Brand innerhalb einer halben Stunde löschte, konnte der Mann nur noch tot aufgefunden werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Polizeiangaben ist die Identität des Mannes derzeit noch unklar.