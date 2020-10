In der Lagerhalle von Marktfrisch in Rothenburg stapeln sich grüne Kisten mit Obst und Gemüse. Jeden Tag packen hier die Mitarbeiter Bestellungen für die Kunden zusammen. Der regionale Großhändler beliefert kleine Dorfläden ebenso wie Supermärkte oder Großküchen in der gesamten Lausitz. Dabei setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben vor allem auf regionale Ware, die es jetzt im Herbst noch in großer Auswahl gibt.