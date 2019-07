Rund 300 Städte des weltweiten Netzwerkes "Mayors for Peace" setzen am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Atomwaffen. Zu den teilnehmenden Städten gehört auch Zittau. Vor dem Rathaus wird die "Mayors for Peace"-Flagge gehisst. "Mayors for Peace" - zu Deutsch "Bürgermeister für Frieden" - ist eine Organisation, die weltweit zur atomaren Abrüstung gemahnt.

Die Stadt Hannover führt die Aktion in Deutschland an. Dort sagte Bürgermeister Thomas Hermann: „Die nuklearen Abrüstungsbemühungen befinden sich in einer Krise. Allein die Aufkündigung des INF-Vertrages durch die USA und Russland zeigt, wie labil und in Teilen unberechenbar die internationale Weltordnung geworden ist." Mit der Aktion appellierten die Bürgermeister an die Bundesregierung, vor Ende der Kündigungsfrist des INF-Vertrages alles zu unternehmen, um diesen für Europa so wichtigen Vertrag zu erhalten. Der INF-Vertrag wurde 1987 zwischen USA und Russland geschlossen und verbietet den Einsatz nuklearer, landgestützter Mittelstreckenwaffen.