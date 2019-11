Der Wolfsbestand in Sachsen ist um weitere sechs Territorien angestiegen. Dabei handelt es sich um 22 Rudel, vier Paare und ein ortstreues Einzeltier. Das teilte das zuständige Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit. Neu sind Wölfe in den Regionen Mulkwitz, an der Neiße, bei Neusorge, in der Dresdner Heide, der Laußnitzer Heide und bei Elstra. Einige bereits bekannte Lebensräume haben sich den Angaben zufolge räumlich verschoben. Von dem seit 2011 bekannte Nieskyer Rudel gibt es keinen Nachweis mehr.

In zwanzig Territorien ist in diesem Jahr Nachwuchs nachgewiesen. In Rudeln Daubitz, Neustadt, Nochten und Knappenrode II haben jeweils sogar zwei Fähen geworfen. Die Wolfsexperten erklärten, "wenn das Nahrungsangebot im Gebiet groß genug ist, kann es vorkommen, dass neben den Inhabern der Territorien beispielsweise eine erwachsene Tochter ebenfalls Nachwuchs bekommt".



Neben dem Verlust des Nieskyer Rudels wurden in diesem Jahr 17 tote Wölfe gefunden. In 13 dieser Fälle starben die Wölfe bei Verkehrsunfällen. In einem Fall konnte die Todesursache nicht geklärt werden und in drei weiteren Fällen starben die Wölfe an einer natürlichen Todesursache.