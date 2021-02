Solche Müllberge wollen Gastronomen aus Görlitz vermeiden. Sie geben in Lockdown-Zeiten Speisen in Pfand-Boxen außer Haus.

Gastronomen, die im Lockdown Essen außer Haus verkaufen, müssen ihre Speisen verpacken. Nach einem Essen für zwei oder die ganze Familie müssen Kunden meistens einen großen Berg aus Plastik, Folien und Assietten in den Müll stopfen. Sebastian Sarpert vom Restaurant Kochwerk will sich diese Verschwendung mit Einweggeschirr nicht mehr länger mit ansehen. Das muss doch anders gehen, sagte er sich und stellte auf Mehrweg-Essensboxen um. Er bietet die auf Pfandbasis an. "Wir haben 300 Stück im Umlauf. An guten Tagen werden wirklich 80 Boxen im Austausch genutzt", sagte er MDR SACHSEN.