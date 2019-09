Die Dorfstraße ist zugeparkt. Am kleinen Vereinsheim drängen sich hunderte Menschen. Dicht drängen sie sich um die Absperrgitter. Auf Paletten liegen gigantische Kürbisse - groß wie Findlingsbrocken aus dem Tagebau. Ein Radlader hievt sie auf die geeichte Waage. Zighundert Kilo werden pro Exemplar ausgerufen.

15 Hobbygärtner aus Brandenburg und Sachsen sind angereist, um sich bei der 11. Sächsischen Meisterschaft im Kürbiswiegen in ihren Zuchterfolgen zu messen. Jörg Wagler ist aus Freiberg gekommen. Neben Kürbissen gibt er meterlangen Mais, Chilischoten, Riesenzucchinis, Kartoffeln, Kohlrabi und Tomaten in den Wettbewerb. "Wenn man so großes Gemüse im Garten hat, ist es schön das mal offiziell gewogen zu kriegen, mal andere Züchter zu treffen. Da gibt’s zwar mehrere Veranstaltungen deutschlandweit. Aber für mich ist das hier in Görlitz-Ludwigsdorf die naheliegendste", sagt Wagler.

Ein Erfolgsrezept: ein genetisch wertvoller Samen

Wagler gärtnert schon sein ganzes Leben gerne. Vor zehn Jahren habe er das erste Mal Kerne großer Kürbisse auf einen Komposthaufen im Garten gesteckt. "Die sind dann schon gut gewachsen, hatten 80 Kilo. Da hab ich das dann im nächsten Jahr etwas ernsthafter angehen lassen", erinnert er sich.

Jörg Wadler hat einen 261 Kilo schweren Kürbis der Kategorie "Squash" mitgebracht. Bei der Meisterschaft in Ludwigsdorf verrät der Freiberger manchen Kniff für den Zuchterfolg. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Inzwischen steckt Wagler viel Zeit in die Riesengemüsezucht. Im Herbst bereitet er den Boden vor, hebt Mist oder Kompost unter die Erde. Im Winter gibt er Grün-Dung darauf, beispielsweise Roggen oder Klee. Mit einer Bodenanalyse im Frühjahr stellt er fest, welche Nährstoffe tatsächlich im Boden stecken und düngt gezielt nach. Auch bei der Auswahl des Saatgutes überlässt er nichts dem Zufall: "Das übliche 'Baumarkt-Saatgut' hat nicht das genetische Potenzial, was man da braucht. Da kann man mal einen Glücksgriff landen, dass die Sachen auch sehr groß werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer." Deshalb besorgt sich Wagler seine Anzuchtsamen von anderen Züchtern. "Was bringt es viel Arbeit in den Boden reinzustecken, wenn man dann genetisch nicht so hoch greift? Man könnte eine Pferderennbahn bauen, sein Pferdchen trainieren und irgendwann merkt man: man hat da ein Pony gekauft."

Warmes Wetter begünstigt Kürbiswachstum, bringt aber neue Probleme

Im Februar, März, April zieht er die Gemüsepflanzen auf dem Fensterbrett im Haus vor. Nach einer Zeit im Gewächshaus kommen sie dann ins Freie. Sobald die Pflanzen Früchte tragen, widmet Jörg Wagler der Pflanzenpflege nochmal mehr Aufmerksamkeit. "Man muss dann hinterher sein, damit die Pflanze jeden Tag voll leistungsfähig ist. Denn einige Früchte wachsen ja einige Wochen bis Monate lang. Während dieser Zeit muss man die Pflanze fit halten."

Das warme Wetter der vergangenen zwei Sommer kam ihm da ganz recht. 28 Grad am Tag und 20 Grad in der Nacht seien fürs Wachstum der Kürbisse ideal. "Wasser kann man nachdosieren - Sonnenschein nicht", sagt Jörg Wagler. Die Trockenheit habe andere Probleme gebracht: "Wenn ringsrum die ganzen Wiesen abdörren, sehen die Blattläuse bei mir eine grüne Oase, die gut gewässert ist und fliegen da hin." Die Läuse bräuchten Krankheiten mit. Seine Kürbispflanzen waren deshalb mit dem Mosaikvirus infiziert. Die Blätter würden dann mit ungleichmäßiger Chlorophyll-Verteilung wachsen und wären kaum noch leistungsfähig. "Wenn die Frucht nicht abfällt, schafft sie vielleicht ein Drittel oder die Hälfte von dem, was sie unter diesen eigentlich günstigen Wetterbedingungen mit einer gesunden Pflanze geschafft hätte." Ganz vorne sieht er sich im Wettbewerb deshalb in diesem Jahr nicht. Manche Exemplare konnten nur mit Hilfe eines Radladers auf die Waage buggsiert werden. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Enttäuschung beim Sieger

Den Sieg holt ein Lokalmatador. Andreas Baumerts Prachtexemplar war keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt - der Kürbis der Sorte "Atlantic Giant" wuchs im Gewächshaus. 738,96 Kilogramm bringt der Koloss auf die Waage. "Ich bin ein bisschen enttäuscht", sagt Baumert. "Die Pflanze war nicht so top, wie sie hätte sein müssen." Er hatte sich noch ein paar Kilo mehr erhofft.

Adrian, Gloria und Olivia Belusa brachten einen 126 Kilo schweren Kürbis mit nach Ludwigsdorf. Die Familie aus Schönau-Berzdorf kam damit auf Rang 7. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Im Frühjahr setzt Baumert mehrere Kürbispflanzen ins Gewächshaus. Nach zwei Wochen entscheidet er, welche am besten wachsen. Zwei Pflanzen lässt er stehen, der Rest kommt raus. Auch bei der Frucht bleibt nur die eine an der Pflanze, der er die besten Wachstumschancen voraussagt. Andreas Baumert fasziniert, wie aus einem daumennagelgroßen Kern dann eine so gigantische Frucht entstehen kann. Die Kürbispflanze bedecke bei ihm rund 70 Quadratmeter. Die habe im Sommer 40 bis 50 Enden ausgebildet, welche täglich bis zu 40 Zentimeter wachsen würden. Der Kürbis selbst lege in der Hauptwachstumsphase täglich bis zu 30 Kilo zu. Man könne der Pflanze regelrecht beim Wachsen zusehen. Dafür wässert Baumert sie täglich mit 500 bis 1000 Liter.