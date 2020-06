Live aus Görlitz am 26. Juni - Roman Nuck für MDR SACHSEN - das Sachsenradio. Bildrechte: MDR/Matej Zieschwauck

Anlass für den trinationalen Programmschwerpunkt ist das fünfjährige Jubiläum von "Mensch Nachbar". Jeden Sonntag sendet MDR SACHSEN - das Sachsenradio seit Juni 2015 grenzüberschreitend eine halbe Stunde lang aus drei Studios: Worüber wird in den Nachbarländern gerade geschimpft, gelacht oder gestritten? Darüber unterhält sich MDR SACHSEN-Moderator Roman Nuck mit seinen Kollegen Petr Kumpfe in Liberec und Tomasz Sikora in Wrocław. Alle drei Journalisten werden am 26. Juni - diesem Freitag - in Görlitz vor Ort sein.