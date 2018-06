Nach dem Tod einer 34-Jährigen Frau in Zittau sucht die Polizei nach Zeugen. Wie sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft bekannt gab, ist ein 52 Jahre alter Mann dringend tatverdächtig. Er soll die Frau am Dienstagabend mit einem Messer so schwer verletzt zu haben, dass sie an ihren Verletzungen starb.

Mögliche Beziehungstat

Den Angaben zufolge soll sich die aus Jena stammende Frau kurz nach 20 Uhr mit dem Beschuldigten auf dem Haberkornplatz getroffen haben. Bei dem 52-Jährige handele es sich um ihren langjährigen Partner. Weil die Beziehung am Ende war, soll der in Dresden Geborene um eine Aussprache gebeten haben, so die Polizei. Bei dem Treffen habe er die Frau mehrmals mit dem Messer angegriffen. Die Frau blieb am Tatort zurück, wo Anwohner sie fanden und den Rettungsdienst riefen. Dieser brachte sie in eine Kilink, wo sie kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag. Wenig später stellte sich der Tatverdächtige der Polizei. Am Mittwochnachmittag wurde gegen den Beschuldigten Haftbefehl erlassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Totschlags. Mit diesem Messer soll der Beschuldigte seine Ex-Freundin angegriffen haben. Bildrechte: Danilo Dittrich

Zeugen gesucht!

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Geschehen machn können oder den Tatverdächtigen und die Geschädigte am Dienstagabend in der Zittauer Innenstadt gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Görlitz unter 03581 468 - 100 entgegen.