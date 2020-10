Der in Görlitz geborene Michael Ballack ist in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Wie der Direktor des deutschen Fußballmuseums, Manuel Neukirchner, mitteilte, sind außerdem Rudi Völler, Klaus Fischer, Andreas Möller sowie Ex-Bundestrainer Berti Vogts in die Ruhmeshalle aufgenommen worden. "Unsere Jury hat wieder fünf herausragende Persönlichkeiten des deutschen Fußballs in die Ruhmeshalle aufgenommen, die für große deutsche Fußballmomente stehen," so Neukirchner.