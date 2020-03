In Herwigsdorf bei Löbau hat die Agrofarm begonnen, für mehr als neun Millionen Euro eine neue Milchviehanlage auf der grünen Wiese zubauen. Obwohl damit der alte Kuhstall inmitten des Dorfes ersetzt werden soll, will jetzt die Bürgerinitiative "Lebenswertes Rosenbach" das Bauvorhaben stoppen. Sie kritisiert, dass in der neuen Anlage dann noch mehr Kühe gehalten werden. Die Belastungen für Tiere und Anwohner würden zu groß.