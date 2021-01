Die Schnee-Minions von Rocco Häschke tanzen, angeln oder machen Musik. In den vergangenen Tagen hat der Kottmarsdorfer sie aus Schnee gezaubert, wie schon im vergangenen Jahr. Seit 15 Jahren baut Häschke bereits Schneemänner, da wollte er mal etwas Neues ausprobieren: "Die Minions sind nun mal Polarmännchen, die kommen aus dem Kalten. Da hat das einfach gepasst."

In Sachen Gartendekoration hat Rocco Häschke aber noch mehr auf Lager: Kurz vor Weihnachten verschönerte ein leuchtender VW Golf mit 8.000 LED-Lämpchen seinen Rasen. Für Ostern plant der 31-Jährige schon eine neue Attraktion. Was das wird, will er aber noch nicht verraten.