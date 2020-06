Laut Anklage wählte der Görlitzer seine 13-jährigen Opfer über die Internetplattform "Knuddels" aus. Dabei gab er sich als 18-Jähriger aus, chattete mit den Mädchen und ließ sich von ihnen Bilder in obszönen Posen schicken. Anschließend war der Angeklagte zu den Mädchen nach Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gefahren und verging sich an ihnen. Der Arbeiter war wenige Tage vor Heiligabend an der Werkbank festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.