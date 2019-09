Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Sonntag die Nachricht in Rietschen. Die Bewohner trauten ihren Augen kaum: Da läuft eine zierliche junge Frau durch den Ort mit den gepflegten Vorgärten und führte ein ausgewachsenes Trampeltier an der Leine! Die 22-Jährige war auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit für sich und ihre exotische Begleiterin. Auch wenn die Oberlausitzer als gastfreundliches Völkchen bekannt sind, doch ein rund 600 Kilogramm schweres Trampeltier im Garten zur Übernachtung?

Der guten Ruf der Oberlausitzer wurde von Reitlehrerin Nicole Hübner gerettet. Sie betreibt im Rietschener Ortsteil Nieder Pauske den "Große Klasse Hof" und bot den ungewöhnlichen Gästen eine Unterkunft.

Panik auf dem Reiterhof

Auf dem Reiterhof angekommen, konnten es die tierischen Bewohner kaum fassen. Selbst eine - sonst so brave - Haflingerstute legte die Ohren an! So ein seltsames Vieh, mit zwei dicken Höckern auf dem Rücken hatten die acht Huftiere in Nieder Pauske noch nicht gesehen. In wilder Hast jagten die kleine Pferdeherde über den Reitplatz und stürmte panisch auf die Weide. Selbst Shetland-Pony Mary scheint es derzeit vorzuziehen, bei der Herde zu bleiben. Sonst macht sich die Stute gerne selbstständig. Kein Elektrozaun kann sonst die Ausbrecherin stoppen. Aus sicherer Entfernung beobachtet sie nun inmitten der Herde aufmerksam das fremde Wesen, dass offenbar den Stall in Beschlag nimmt. Aus sicherer Entfernung beobachten die Pferde den ungewöhlichen Gast auf ihrem Hof! Bildrechte: Uwe Walter

Von Nizza bis nach Ulaanbaatar

Aber wie verirrt sich ein Kamel in die Lausitz? Attika, so der Name der Kamelstute und ihre Besitzerin Edmes Momejard sind vor drei Monaten in Nizza an der französischen Riviera gestartet. Seitdem trampeln die beiden quer durch Europa. Neben ihren beiden Höckern hat das Trampeltier zehn Jahre auf dem Buckel, seiner Abenteuerlust tut das aber keinen Abbruch.

Ich will Attica zu ihrer Kamelfamilie zurück in die Mongolei bringen, denn von dort stammt sie eigentlich. Aber zunächst wollen wir auf einen Bauernhof nach Polen, wo wir überwintern möchten. Edmes Momejard Weltenbummlerin