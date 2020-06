Doch Kleindeshsa am Hochstein verursacht bei Hans-Jürgen Rosch derzeit keine Sorgenfalten. Dafür sorgt vielmehr eine Gemeinde, die an einem anderen Hochstein gelegen ist: Im etwa 25 Kilometer entfernten Königshain will der Mobilfunkanbieter ebenfalls einen 40 Meter hohen Funkmast bauen, um Versorgungslücken zu schließen. Doch in dort formiert sich offenbar Widerstand. Flugblätter gegen das Vorhaben, allerdings ohne Absender, wurden an Haushalte verteilt, ärgert sich der Vodafone-Manager. Sie seien die Folge einer Bauvoranfrage bei der Gemeinde. Der oder die Gegner befürchteten seitdem einen Wertverlust ihrer Immobilie durch einen Funkmast auf einem benachbarten Privatgrundstück. Bislang haben sich die Mobilfunkgegner noch nicht aus der Deckung gewagt. Doch spätestens wenn der Gemeinderat in Königshain über den Bauantrag über den Funkmast entscheidet, müssen die Gegner Flagge zeigen. Noch im Sommer will Vodafone diesen Bauantrag stellen.