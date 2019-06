Oberlausitz: Landwirte setzen auf Mohn - Weil es die Bäcker wünschen

In Sachsen wächst mehr Mohn auf den Feldern. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Dresden wurden im vergangenen Jahr von fünf Betrieben auf einer Fläche von rund 115 Hektar Mohn angebaut, 2016 waren es noch drei Betriebe mit rund 104 Hektar. Erstmals wächst die Backmohn mit den lila Blüten in diesem Jahr auch auf einem drei Hektar großen Modellacker im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Eva Lehmann vom Fachbereich Landwirtschaft der Reservatsverwaltung sagt, die Pflanzen stünden zurzeit in voller Blüte und lockten zahlreiche Insekten an. Auf die Idee, Backmohn anzubauen, hätten sie die Bäckereien gebracht. "Viele möchten gern als Besonderheit ein regionales Mohnbrötchen anbieten."