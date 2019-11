Im Mordprozess gegen einen 28-jährigen Mann soll am Donnerstag am Landgericht in Görlitz das Urteil gesprochen werden. Sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger haben eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Der Staatsanwalt sieht außerdem Heimtücke als erwiesen an. Der Angeklagte soll im Februar in Weißwasser seinen 69-jährigen Nachbarn aus Habgier getötet haben.