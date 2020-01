Das Städtische Klinikum Görlitz hat seinen Magnet-Resonanz-Tomographen - kurz MRT - modernisiert. Wie die Klinik mitteilte, ist das Gerät in den vergangenen Wochen von analoger auf digitale Technik umgerüstet worden und nun wieder in Betrieb. Dafür wurden 800.000 Euro investiert.

Mit der aktualisierten Technik könnten nun schärfere und qualitativ hochwertigere Bilder aufgenommen werden. Das verbessere die Zuverlässigkeit der Diagnosen. Außerdem könnten Aufnahmen nun schneller angefertigt werden als bisher. Patienten müssen also nicht mehr so lange in der Röhre liegen. Mit dem MRT wird die Funktion der Gewebe und Organe im Körper untersucht.