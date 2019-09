"Gerade su, wie de Heedelirchen, su wull’n ma sing", heißt es in einer Liedzeile, die die 19 Frauen des Mundartchores "Aberschbächer Heedelirchen" vortragen. Seit 70 Jahren besteht das Ensemble. Zum Jubiläum haben die Lerchen in die "Alte Mangel" geladen - ins Ebersbacher Umgebindehaus, in dem sich der Chor auch zu seinen Proben trifft. Dort lauschen am Samstagnachmittag rund 90 Gäste dem Festprogramm. Die überwiegend älteren Zuhörer wippen den Fuß im Takt, klatschen zum Refrain und singen mit, wenn die Heedelirchen vom "Häusl uff’m Sunnenhiebel", vom verflixten "Bunnkoaffee" und einer Radl-Tour durch die Lausitz singen.

Die Original-Mundart erhalten

"In der Mundart zu singen, das muss man richtig üben", sagt Chorleiterin Helga Brösel. "Da muss man sich wirklich Mühe geben. Nicht bloß so drüber hinaus singen. Da haben wir ein paar, die bringen das richtig gut. Die melden sich dann zu Wort."

Zu ihnen gehört Annelies Röthig. Sie ist das älteste Chormitglied. Seit 67 Jahren singt sie mit. "Ich kenne die Mundart von meiner Oma. Da wurde eben richtig gegrrrt. Und da bring ich’s eben noch", erzählt Röthig. Sie beobachtet aber, dass sich das Original im Lauf der Jahre "abgeschliffen" habe. Sie hat Verständnis dafür. "Die jüngeren Kolleginnen kennen das nicht anders. Denen fällt das auch nicht auf." Bei den Chorproben ist es deshalb Röthig, die dann gern mal einen Hinweis gibt: "Das heißt so oder so wird das ausgesprochen."

Über 50 Lieder für den Rundfunk aufgenommen

Beim Jubiläumskonzert sitzt Annelies Röthig mit drei anderen Heedelirchen an einem Tisch qauf der Bühne und erzählt den Zuhörern aus der Chorgeschichte. Sie erinnern daran, wie die Frauenmundartgruppe 1949 von Mundartdichter Herbert Andert gegründet wurde. Auf ihre Lieder wurde bald auch der Rundfunk aufmerksam. In den 1970er und 1980er Jahren wurden über 50 Lieder in Stereo aufgenommen. Das Fernsehen fragte an. Die Heedelirchen standen bei Musiksendungen wie „Alles singt!“ vor der Kamera.

1989 übernahm die Grundschullehrerin Helga Brösel die Chorleitung von Andert. Brösel führt das Ensemble bis heute. Sie denkt besonders gern an die Zeit der DDR und die Wendejahre zurück. "Da hatten wir viele Auftritte, weil es viele Betriebe und Institutionen gab, die die Heedelirchen zu einem Programm gebeten haben." Das gebe es heute kaum noch. "Darum organisieren wir unsere Veranstaltungen in der 'Alten Mangel' eben selber." Auch an den Oberlausitzer Folkloretag erinnert sich Brösel gern. Ab 1981 brachte die Veranstaltung alle Mundartgruppen der Region zusammen. "Dann gab es einen großen Umzug und ein Gemeinschaftsprogramm. Da hatten wir manchmal sogar Regisseure aus Dresden da, die sich mit drum gekümmert haben." Irgendwann sei der Tag aus Geldmangel abgeschafft worden. Viele Gruppen, mit denen die Heedelirchen dort zusammentrafen, gibt es heute nicht mehr. "Ich muss klar sagen, die ganze Mundartpflege ist zur Zeit Privatsache", betont Helga Brösel. Sie vermisst die öffentliche Unterstützung. "Man muss sich halt kümmern", sagt Brösel.

Probleme Jüngere für die Mundart zu begeistern

Einiges, was die Heedelirchen auf die Bühne bringen, schreiben sie selbst. Manch altes Lied frischen sie auf. Damit bleibt ihr Mundart-Gesang aktuell. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Das trifft auch aufs Gewinnen neuer Sängerinnen zu. Etliche Chormitglieder sind 70 Jahre und älter. Es fällt ihnen schwer, Jüngere für den Mundart-Gesang zu begeistern. Manche Leute würden heute abfällig über die Mundart reden. "Das ist schon schade. Aber was hilft’s? Wir müssen damit auskommen", sagt Annelies Röthig. "Die Jugend muss auswärts studieren, die muss woanders arbeiten. Das ist doch verständlich. Es ist halt so. Schade. Aber da können wir nichts machen." Röthig will dieses Jahr aufhören. Bei Auftritten des Chores möchte sie nicht mehr mitwirken. Sie fühle sich zu alt, um noch mit den anderen auf der Bühne zu stehen. Zu den Proben, zum Singen möchte sie aber weiterhin gehen. "Wir sind eine gute Gemeinschaft. Wir halten zusammen. Das war eh und je so."

Zum Höhepunkt ihres Konzertes holen die Heedelirchen ihre männlichen Kollegen der Ebersbacher Edelroller mit auf die Bühne. Auch dieser Chor wurde von Herbert Andert gegründet – 15 Jahre vor den Heedelirchen. Es gab Jahre, da waren die Ensembles fast wie Konkurrenten, erzählt Dieter Kretschmer, der Leiter der Edelroller. "Sowas haben wir heute nicht mehr. Das Miteinander hält uns jetzt auch dabei. In der Gestaltung lässt sich da Manches machen: gerade dieser Wechsel zwischen Frauen- und Männerstimmen. Wir möchten es nicht missen." Dieser Wechselgesang bringe mehr Farbe ins Programm. Das beweisen beide Chöre auch zum Abschluss des Jubiläumskonzerts. Mit schwungvoll vorgetragenen Liedern animieren sie das Publikum zum Mitsingen.

Ansteckende Lebensfreude

Klaus-Dieter Wanke ist mit seiner Frau aus Pirna gekommen. Ihn begeistert der Mundart-Gesang. "Die Künstler sind mit Herzblut dabei. Es sind Laien und das macht die ganze Sache so schön. Ich sehe aber auch mit Wehmut, wenn die Älteren mal ausscheiden. Dann wird es kritisch werden. Leider." Wanke schöpft Kraft aus den Konzerten der Mundartsängerinnen. Seit etwa zehn Jahren besucht er ihre Veranstaltungen. Bis zu dreimal im Jahr kommt er dazu nach Ebersbach. Die Sängerinnen versprühten so viel Lebensfreude. Davon zehre er die nächsten Wochen. "Ich bin leider sehr krank. Da baut mich das immer wieder auf. Ich brauche das einfach. Solange ich es gesundheitlich noch kann, werde ich zu ihren Veranstaltungen immer da sein."

Den 30. November hat Wanke sich schon vorgemerkt. Dann werden die Ebersbacher Mundartsängerinnen und -sänger in der "Alten Mangel" ihr Adventsprogramm präsentieren.

Quelle: MDR/mk