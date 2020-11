Die Polizei in Görlitz hat einen mutmaßlichen Autodieb nach einem Unfall mit einem Streifenwagen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann den Wagen in einem Wohngebiet gestohlen und sich damit in Richtung Autobahn abgesetzt. Auf der Zufahrt versuchten die Beamten den Wagen zu stoppen, wobei es zur Kollision mit dem Streifenwagen kam.