Die "MEWA Bad Initiative" schloss sich damals zusammen, um das Freizeitbad zu retten. Aus dem einstigen Bad haben die Nachbarn inzwischen auch einen Treffpunkt für Jung und Alt mit verschiedenen Veranstaltungen gemacht: Babykleidungsbörse, Sommerkino, Polittalks oder Cocktailabende stehen auf dem Programm. "Ostritz ist in der Vergangenheit durch diverse Rechtsrockkonzerte in Verruf geraten", heißt es auf der Internetseite des Nachbarschaftspreises. "Doch die MEWA-Betreiber*innen wollen bewusst weiterhin für alle Nachbar*innen geöffnet bleiben. Der ohnehin schon gefährdete Zusammenhalt in der Gemeinde soll durch diese besondere Begegnungsstätte gestärkt werden." Rund 15 Ostritzer engagieren sich regelmäßig für das Projekt. Auf Anfrage von MDR SACHSEN zeigte sich Georg Salditt von der Initiative überrascht über die Auszeichnung: "Wir wussten bis eben nicht mal, dass wir ausgewählt wurden! Das ist unglaublich schön und auch ein Ansporn für unsere Initiative. Es sind etliche Bewerbungen gewesen - wenn man da ausgewählt wird, ist das toll. Diesem Anspruch müssen wir nun auch gerecht werden."

Der Nachbarschaftspreis auf Landesebene ist mit 2.000 Euro dotiert. "Gemeinsam für die MEWA" geht nun mit den 15 Siegern aus den anderen Bundesländern ins Rennen um den Bundespreis der nebenan.de-Stiftung. Mit dabei sind auch der Landessieger in Thüringen "'Krone - wachgeküsst!' - Lebendiges Denkmal in der Ortsmitte" und aus Sachsen-Anhalt der "Welcome Treff" in Halle. Bei der Online-Preisverleihung am 11. November wird bekannt gegeben, wer die drei Hauptpreise in Höhe von 5.000 bis 10.000 Euro erhält.