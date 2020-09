"Man muss diesen Zeitabschnitt doch darstellen, damit die Bürger, Touristen oder auch Schüler sich das vorstellen können", findet Engelmann. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Napoelonischen Kriegen und ihren verschiedenen Allianzen. Die Franzosen mit ihrem berühmten Feldherrn Napoleon Bonaparte hatten die Sachsen auf ihrer Seite. Dem gegenüber standen unter anderem russische und preußische Truppen.

Christian Huras stellt mit seiner Uniform einen Tiroler Jäger dar. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Zum Biwak an der Mühle haben sich verschiedene Mitglieder historischer Militärvereine zusammen gefunden - an der Stelle, wo im Spätsommer 1813 preußische Soldaten unter dem Befehl des Marschall Blücher biwakiert haben sollen. In grüngrauer Uniform und mit einem federbusch-geschmückten Hut präsentiert sich Christian Huras. "Ich trage die Uniform des Tiroler Jägers, die sich 1813 dem Lützower Freikorps angeschlossen haben", erklärt er. Die Lützower, die gegen die Franzosen kämpften, seien allerdings nicht hier, sondern mehr in der Leipziger Gegend aktiv gewesen.

Einen preußischen Soldaten darzustellen, kam für Huras nicht in Frage. "Ich bin gebürtiger Sachse, da mag man die Preußen nicht so", meint er mit einem Augenzwinkern. Der 40-Jährige ist mit dem Hobby aufgewachsen. Seine Eltern waren schon Mitte der 1980er-Jahre in einem militärhistorischen Verein aktiv, wie er erzählt.

Feldbäckerei und fahrbare Schmiede

Damit die Zusammenkunft trotz geltender Corona-Beschränkungen gelingt, brauchte es auch für das Oberlausitzer Biwak ein Hygiene- und Abstandskonzept. Darum gekümmert hat sich Matthias Sander von der Sächsisch Napoleonischen Gesellschaft. Vor Engelmanns Anstrengungen, ein Museum auf die Beine zu stellen, ziehe er den Hut. Ein paar Vitrinen mit Uniformen und Kanonenkugeln habe ja fast jedes Heimatmuseum. Aber hier sei der Bezug zum Ort da und es seien größere Exponate aufgebaut, die die Zeit plastisch machten. "Das ist schon etwas Besonderes", findet Sander.

Konrad Kleiner, Schmied im Ruhestand, facht das Feuer einer fahrbaren Schmiede an. Bildrechte: MDR/Madeleine Arnd Das Museum befindet sich in drei Etagen eines alten Feldsteinhauses: Im Erdgeschoss steht etwa eine nachgebaute Feldküche und eine Feldbäckerei. Erstmalig in der Napoleonzeit seien Feldküchen entwickelt worden. "Da konnte dann kompanieweise gekocht werden", erklärt Engelmann. "Vorher hatte jeder Soldat einen kleinen Kessel am Tornister auf dem Rücken und musste selbst sein Süppchen kochen. Das war sehr umständlich."

Uniformen gibt es im Museum natürlich auch - von einem sächsischen Grenadierleutnant, einem sächsischen General, einem Lützower. Einige Fundstücke, wie Gewehrkugeln, liegen in einer Vitrine. Ein Modell zeigt Truppenbewegungen einer Schlacht. An den Wänden hängen viele Gemälde des Ebersbacher Malers Michael Franke, der Schlüsselszenen der damaligen Zeit auf die Leinwand gebracht hat.

Napoleon in der Badewanne