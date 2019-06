Auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz sammeln sich derzeit mehr als 2.500 deutsche Soldaten. Hier werden ihre Fahrzeuge getankt und die Truppe mit Munition und Verpflegung ausgerüstet, bevor sie zum polnischen Truppenübungsplatz Zagan fahren. Das ist Teil der Nato-Übung "Noble Jump", an der die Soldaten gemeinsamen mit Truppen aus Norwegen, den Niederlanden und Polen teilnehmen, informeirte die Bundeswehr. Dabei soll bis Mitte Juni in Deutschland und Polen die schnelle Reaktions- und Verlegefähigkeit der sogenannten Nato-Speerspitze geübt werden.

Zu der deutschen Truppe gehören rund 600 Fahrzeuge sowie 70 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Bei der Verlegung in die Oberlausitz wurden Teile des Materials zwar per Schiene transportiert, dennoch waren auch Kolonnen im Straßenverkehr unterwegs. Dabei hatte sich am Sonnabend bei Bautzen ein Unfall ereignet.