Die neue Jagd nach einem angeblichen Goldschatz der Nazis hat das Tagebuch des SS-Mannes Egon Ollenhauer ins Rollen gebracht. Eine Stiftung im polnischen Opole (Oppeln) besitzt das Tagebuch mit der vermeintlich sensationellen Nachricht. Nach Angaben der Stiftung soll der mysteriöse Schatz an insgesamt elf Orten in Niederschlesien vergraben sein.



Es geht um 300 Tonnen Gold sowie Gemälde von Rembrandt, Raffael und Dürer. Jetzt hat die Stiftung "Schlesische Brücke" eines der elf Verstecke preisgegeben. Es soll sich um ein Schloss im kleinen Dorf Roztoka in Niederschlesien handeln.