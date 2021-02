In der Nähe des Truppenübungsplatzes Horka bei Görlitz sind weitere zwölf Fälle der Afrikanischen Schweinepest festgestellt worden. Wie das Sächsische Sozialministerium mitteilte, wurden die Kadaver der Wildschweine in einer kürzlich erweiterten Restriktionszone gefunden, nachdem bereits am 22. Januar ein infizierter Wildschweinkadaver dort entdeckt worden war. Die Fläche des vergrößerten Gefährdungsgebietes gibt das Sozialministerium mit 322 Quadratkilometern an.