In Görlitz hat das Vivarium im Naturkundemuseum Zuwachs bekommen. Die Kollegen aus dem Karlsruher Naturkundemuseum schenkten den Görlitzern zwei junge Spitzkopfnattern. Die ungiftigen Nattern sind in Asien im Regenwald beheimatet. Die grünen Reptilien so schnell, dass sie sogar kleine Vögel im Flug fangen können.