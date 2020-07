Es ist eine lang ersehnte Baustelle an der Weinauschule in Zittau. 20 Jahre lang haben Lehrkräfte, Eltern und Schüler für eine größere Turnhalle am Schulgebäude gekämpft. Am Dienstag wurde nun feierlich der Grundstein gelegt und mit einer Zeitkapsel, unter anderem mit von Schülern gemalten Bildern, bestückt.