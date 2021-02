Die neue Synagoge soll am 28. Mai 2021 nach 30 Jahren Sanierung mit einem großen Festakt wiedereröffnet werden, um ihrem Charakter Rechnung zu tragen. Da wird sich wahrscheinlich in Görlitz alles versammeln, was Rang und Namen hat. Das war bei der Einweihung der Neuen Synagoge nach nur zwei Jahren Bauzeit am 7. März 1911 nicht anders.