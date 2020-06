Es war ein großer Tag für die Hainewalder und die Mitglieder des Schloßvereins: Nach Jahren des Planens, Geldsammelns und vielen Verzögerungen hat der barocke Turm seine Krone wiederbekommen. Trotz strömenden Regens schaute fast das gesamte Dorf zu, wie der Kran vorsichtig die tonnenschwere Haube wieder auf den Schlossturm setzte. Ihm fehlten Laterne und Turmspitze seit 1996. Die Haube sei damals von einem kriminellen Investor abgenommen worden, der an den Vorgaben vorbei gearbeitet habe, erzählt Jan Zimmermann vom Schlossverein.

Fast 25 Jahre hat es gedauert, bis die neue Krone wieder aufgesetzt werden konnte. Das Schloss gehört inzwischen der Gemeinde Großschönau, die gemeinsam mit dem Schlossverein die Sanierung vorantreibt. 800.000 Euro sind in den vergangenen Jahren in die Turmhaube und die Sanierung des Nordflügels investiert worden. Da man die historische Haube nicht mehr retten konnte, haben sie Handwerker aus der Region anhand alter Abbildungen nachgebaut. "Die Herausforderung war, dass alles passt", sagt Dachdeckermeister Axel Lehnert. Der neue Bau sei eine Stahl-Holzkonstruktion und bedeutend schwerer als das Original, das nur aus Holz bestanden habe. Deswegen waren Dachdeckermeister Lehnert und seine Kollegen auch ein bisschen aufgeregt, als die Turmlaterne in die Höhe schwebte.