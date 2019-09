An der Polizeihochschule in Rothenburg wird am Freitag der neue Rektor offiziell in sein Amt eingeführt. Carsten Kaempf übernimmt die Hochschule in einer schwierigen Zeit, denn im Herbst vergangenen Jahres wurde sie von einem Skandal um unerlaubt weitergegebene Prüfungsaufgaben erschüttert.