Die Zebramangusten im Görlitzer Tierpark durften am Dienstagmittag in ihr neues Zuhause umziehen. Wie die Kuratorin Catrin Hammer mitteilte, befindet sich das neue Domizil der Mangusten im Eingangsbereich des Tierparks. Große Glasscheiben sollen den Eindruck erwecken, die Tiere würden sich komplett frei im neuen Gehege bewegen, so Hammer.

Laut Catrin Hammer wurde das neue Gehege im Stile eines Biergartens gebaut. Zebramangusten gelten in ihren Herkunftsgebieten als Kulturfolger. Man sehe sie häufig in von Menschen beeinflusster Umgebung, so zum Beispiel in Camps und Lodges.