Heinz Schnettler kennt sich in der vielschichtigen Welt der Kunststoffverpackungen aus. Er ist Chef der Plato GmbH in Görlitz, die Technologien und Anlagen für Kunststoffreycling entwickelt. Anschauungsmaterial hat er genug, dafür genügt ein Besuch im Supermarkt. Was dort so vermeintlich harmlos als bunte Folienverpackung für Wurst oder Käse daherkommt, macht ihm und anderen Recyclingspezialisten aber das Leben schwer.