Für das neue Wasserwerk in Boxberg wird am Freitag der Grundstein gelegt. Wie die Stadtwerke Weißwasser mitteilten, das neue Wasserwerk anstelle des alten Sozialgebäudes auf dem Gelände am Rand von Boxberg. Gebaut werde außerdem eine rund zwei Kilometer lange Wasserleitung zum Bärwalder See. Künftig soll dessen natürlicher Abstrom für die Trinkwasserversorgung genutzt werden, so die Stadtwerke.