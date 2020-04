Am Landgericht in Bautzen muss sich ab heute erneut ein 54-Jähriger wegen der Tötung seiner Lebensgefährtin verantworten. Der Mann soll die 34-Jährige im Juni 2018 in Zittau mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte ist 15 Mal vorbestraft und hat die Tat gestanden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Das Landgericht hatte den Mann Anfang 2019 wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof aufgehoben und zu einer Neuverhandlung an das Landgericht zurückverwiesen.